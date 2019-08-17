СМИ: в американских аэропортах нарушена работа электронного таможенного контроля

В аэропортах США вышла из строя электронная система таможенного контроля. Об этом сообщают американские телеканалы.

Руководство гаваней Нью-Йорка и Лос-Анджелеса подтвердило эту информацию через твиттер. Контроль паспортов и досмотр пассажиров производится сейчас вручную, это привело к возникновению очередей и задержке рейсов. Согласно этим сообщениям, проблема охватила всю страну, отмечает телеканал "Россия 24".