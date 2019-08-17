Валерия Андреева завоевала золото турнира по легкой атлетике

На проходящем в Швеции международном турнире по легкой атлетике россиянка Валерия Андреева стала первой в беге на 400 метров с барьерами, преодолев дистанцию за 56,55 секунды.

На втором месте спортсменка из Великобритании Лина Нильсен, финишировавшая с результатом 57,45 секунды, на третьем — представительница ЮАР Венда Нел — 57,50 секунды, сообщает ТАСС.

Ранее на такой же дистанции у мужчин россиянин Тимофей Чалый занял третье место, показав свое лучшее время в сезоне показал (50,13 секунды).

Валерия Андреева – двукратная чемпионка России в беге на 400 метров с барьерами, еще две медали высшего достоинства она завоевала на национальном первенстве в эстафетах 4х400 метров.