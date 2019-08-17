КНДР вновь испытала новое оружие

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщает, что Северная Корея провела испытания нового вида оружия, которыми руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Утверждается, что полученные в ходе тестов результаты помогли укрепить уверенность в этой системе оружия. По итогам проведенных испытаний Ким Чен Ын заявил, что цель трудовой партии Кореи в области оборонного строительства — создание непобедимых военных возможностей, благодаря которым никто не осмелится на провокации. Информация о типе испытанных вооружений не уточняется, передает "Интерфакс".

Как сообщалось, накануне КНДР осуществила пуск двух снарядов, предположительно, ракет, в сторону Японского моря, которые пролетели 230 километров на высоте в 30 километров со скоростью около 6,1 Маха. Позже канцелярия президента Южной Кореи потребовала от КНДР прекратить пуски неопознанных снарядов и предупредила северокорейскую сторону, что продолжение ракетных испытаний может привести к эскалации военной напряженности в районе Корейского полуострова.

Подобные пуски в последние недели регулярно совершаются в Северной Корее. Так, в минувшую субботу, 11 августа, в КНДР были произведены пуски двух ракет, которые, как считают южнокорейские военные, были баллистическими ракетами малой дальности.

Как заявил пезидент США Дональд Трамп, он получил письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына, в котором говорится, что подобные испытания, прекратятся, как только США и Южная Корея завершат проводимые в настоящее время совместные военные учения.