Американский суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1

Федеральный суд округа Колумбия в США сообщил о выдаче ордера на арест иранского танкера Grace 1. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Минюста США. Согласно постановлению суда, нефтяной танкер Grace 1, вся нефть на его борту и 995 тысяч долларов США подлежат конфискации.

Его обвиняют в нарушении закона "О международных чрезвычайных экономических полномочиях", а также в банковских махинациях, отмывании денег и финансировании терроризма, напоминает телеканал "Россия 24".

Ранее танкер был освобожден властями Гибралтара после того, как правительство британской территории получило официальные письменные заверения от иранского правительства, что судно не будет производить разгрузку в Сирии.