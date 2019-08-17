На склоне Авачинского вулкана развернули гигантский российский триколор

В субботу, 17 августа участники патриотической акции, приуроченной к празднованию Дня вулкана, развернули на склоне Авачинского вулкана на Камчатке самый большой российский флаг площадью 1423 квадратных метра.

В акции приняли участие участники проекта "Все стихии" межрегиональной общественной организации "Все миры": 18 человек подняли скатанное в 30-метровый рулон полотнище весом более 80 килограммов на склон вулкана, где помощь в развертывании флага им оказали сотрудники МЧС России.

Ранее участники акции разворачивали гигантский российский триколор на дрейфующих льдах в Арктике, в воздухе под Звенигородом и на льду озера Байкал, напоминает ТАСС. В планах организаторов – развернуть самый большой государственный флаг России в Антарктиде.

Авачинский вулкан, высота которого составляет 2751 метр над уровнем моря, находится на расстоянии 25 километров от Петропавловска-Камчатского. Массовые мероприятия по случаю официального праздника Камчатского края – Дняь вулкана – проходит на склонах исполина 17-18 августа.