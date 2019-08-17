Организаторы Worldskills-2019 показали награды для будущих победителей

В Казани представили медали, за которые поборются участники чемпионата мира Worldskills-2019. Он стартует в столице Татарстана 22 августа. В основу дизайна легли национальные мотивы, в частности, это тюльпан.

Кроме него, на медалях изображены силуэты объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает телеканал "Россия 24". Награды изготовлены из сплава металлов на основе цинка. На каждой — гальваническое покрытие под золото, серебро или бронзу. Всего к чемпионату изготовят больше 1000 медалей.