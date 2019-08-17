Авиакатастрофа в Новом Орлеане: 2 погибших

В пятницу, 16 августа, в окрестностях города Новый Орлеан (США, штат Луизиана) разбился двухместный легкомоторный самолет. В результате авиакатастрофы погибли два человека.

По предварительным данным, самолет, которым управлял известный каскадер Франк Аугустус, рухнул на землю сразу после вылета из аэропорта Лейкфронт, передает ТАСС. Также на борту была популярная журналист и ведущая телеканала Fox 8 Ненси Паркер, которая снимала сюжет о работе каскадеров и высшем пилотаже.

К настоящему времени причины крушения на данный момент не выяснены.