Пожар в одесском отеле унес жизни 8 человек

В ночь на субботу в результате пожара, вспыхнувшего в одесском отеле "Токио стар", погибли восемь человек, еще 10 пострадали. Семеро из пострадавших были спасены сотрудниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание возникло на втором этаже здания отеля и охватило площадь в 1000 квадратных метров, передает ТАСС. В ликвидации пожара были задействованы 65 спасателей и 13 единиц техники. Причины ЧП пока не установлены.