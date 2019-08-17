Бразильский полузащитник Фелипе Коутиньо продолжит карьеру в "Баварии". Чемпион Германии арендовал 27-летнего футболиста у "Баварии" до конца сезона.

Клубы согласовали арендное соглашение, и в ближайшее время Коутиньо отправиться в Германию. На следующей неделе он будет представлен в качестве футболиста "Баварии". Мюнхенцы смогут выкупить бразильца по окончанию сезона.

Фелипе Коутиньо пришел в "Барселону" из "Ливерпуля" зимой 2017 года. Нынешним летом чемпион Испании несколько раз пытался подыскать Фелипе новый клуб, но все попытки оказывались неудачными. "Ливерпуль" отказался возвращать своего бывшего лидера, "Арсенал" не смог согласовать детали аренды, а переходить в "Тоттенхэм" Коутиньо отказался сам. Предполагалось, что бразилец перейдет в "Пари Сен-Жермен", но в итоге он казался в "Баварии".