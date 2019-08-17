Джеко решил остаться в "Роме"

Нападающий Эдин Джеко подписал новый контракт с итальянской "Ромой". Договор рассчитан до 30 июня 2022 года.

На протяжении лета не утихали разговоры об уходе 33-летнего боснийца из "Ромы". Наиболее вероятным выглядел вариант продолжения карьеру в "Интере". Появлялась информация, что стороны уже согласовали условия перехода. Но в итоге миланцы предпосчли приобрести у "Манчестер Юнайтед" бельгийца Ромелу Лукаку.

Однако Эдин решил остаться в "Роме", за которую он выступает с 2016 года. Лучший бомбардир последнего чемпионата Италии подписал новый контракт с римлянами.