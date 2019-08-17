Самолет вернулся в хабаровский аэропорт из-за неполадок

Самолет L-410 "Хабаровских авиалиний" вернулся в аэропорт краевого центра почти через час после вылета. Причина — технические неполадки.

Борт вылетел в 3 часа по местному времени (10.00 по Москве) и выполнял рейс Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Аян. Во время полета возникли технические неполадки и экипаж принял решение вернуться в Хабаровск. На борту находились 15 человек, в том числе двое членов экипажа, во время посадки никто не пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.

Пассажиры пока ожидают другой самолет, чтобы вылететь к месту назначения.

Начато расследование инцидента, организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов.