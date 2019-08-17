В Крыму обнаружены почти 2 тысячи бомб времен войны

Более 1700 бомб времен Великой Отечественной войны обнаружены в Керчи. На опасную находку наткнулись во время разминирования Керченской крепости. Сотрудники крымского МЧС вывезли бомбы на специальный полигон и ликвидировали их, сообщает "Интерфакс".

По словам специалистов, на складе находились осколочные авиабомбы весом 2,5 килограмма каждая. также была обнаружена одна фугасная авиабомба весом 100 килограмм.

Работы по разминированию Керченской крепости продолжаются, их планируется завершить к осени.