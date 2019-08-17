Жара до 30 градусов ожидается в Москве

Синоптики прогнозируют возврат летнего тепла в столичный регион. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о погоде на предстоящую неделю. По его словам, уже в понедельник в Москву и Подмосковье поступят волны теплого воздуха, ожидается 21—26 градусов тепла. Во вторник потепление продолжится (до 28 градусов со знаком плюс) и достигнет своего пика в среду, когда настанет по-настоящему летняя жара — до 30 градусов.

Осадков на следующей неделе не ожидается, цитирует Тишковца РИА Новости. А вот на выходных синоптики обещают дожди, грозы и усиление ветра. Московские аэропорты переносят и даже отменили ряд рейсов из-за непогоды.