В Приморье тайфун "Кроса" принес более 70% месячной нормы осадков

Сильные дожди в Приморье привели к подтоплению более 500 дворов — в регионе за последние дни выпало 70% месячной нормы осадков. Под водой оказались дороги сразу в нескольких районах края. Из-за резкого повышения уровня воды в реках некоторые села оказались отрезаны от наземного сообщения.

Вода во дворе. Вода в подвалах. Так сейчас выглядят едва ли не половина всех сел севера Приморского края. Власти Красноармейского района совместно с МЧС стараются оперативно реагировать на экстренные ситуации. Час назад, после сильного ливня, вода пошла во дворы. Но спасатели успели ее откачать. Сейчас, пока природа дает людям передышку, специалисты чистят канализацию, ведь к вечеру здесь опять пойдут дожди.

Начальник районного МЧС Евгений Ладанюк поясняет, что причиной повышения уровня воды и "взбунтовавшиеся" грунтовые воды, и осадки. К этому часу удалось разблокировать несколько дорог, сейчас отрезанными от большой земли числятся три населенных пункта, к остальным уже пробилась тяжелая техника со спасателями.

Глава Красноармейского района Наталья Пантелеева успокаивает жителей — ситуация находится под контролем. Связь с отрезанными территориями есть. Где-то можно проехать на тяжелых грузовиках и тягачах, где-то организованы лодочные переправы.

Сейчас во всем крае подтоплены свыше 130 домов и более 460 подворий. Многим селянам придется расстаться с урожаем. Режим ЧС в связи с подтоплениями действует уже на девяти территориях края. Уровень воды в реках все еще растет, а синоптики предупреждают о неустойчивом характере погоды на ближайшие несколько дней — практически на всей территории края ожидаются дожди.