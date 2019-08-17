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17 августа 201910:44

Тайфун "Лекима" подтопил несколько улиц в Хабаровске

Тайфун "Лекима" подтопил несколько улиц в Хабаровске

Сразу несколько улиц и частных домов подтопило в Хабаровске — это последствия ливней, которые принес в регион тайфун "Лекима", сообщает телеканал "Россия 24".

Воду откачивают пожарно-насосная станция и специальная мобильная установка. Уровень воды в реках Хабаровского края заметно вырос из-за проливных дождей. В Амуре он повышается еще и из-за того, что из соседних регионов смещается гребень дождевого паводка.

По прогнозам, осадки будут идти еще как минимум сутки. Вместе с тем, в МЧС отмечают, что события развиваются лучше, чем могли бы — тайфун "Кроса" изменил траекторию и пройдет мимо Хабаровского края.

 

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