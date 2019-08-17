Вертолет с украинскими военными упал во Львовской области

Военный вертолет Ми-2 потерпел крушение во Львовской области Украины. Об этом сообщило в субботу местное информагентство "Дело" со ссылкой на свои источники в военной прокуратуре.

В Минобороны Украины пока не комментируют эту информацию. О жертвах и пострадавших пока не сообщается, на месте работают следователи.