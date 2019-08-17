17 августа 201910:28
"Барселона" продолжает борьбу за Неймара
Чемпион Испании "Барселона" предпримет очередную попытку приобрести нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара. В переговорах примет участие президент "Барселоны" Жозеп Бартоломеу.
"Барселона" готова вернуть 27-летнего бразильца. Сам Неймар тоже хотел уйти из "ПСЖ" и снова играть за "Барсу". Но переговоры двух клубов зашли в тупик из-за высокой суммы отступных.
"ПСЖ" купил Неймара два года назад за 222 миллиона евро. Бразилец стал самым дорогим футболистом планеты. Парижане сначала были готовы продать Неймара за 333 миллиона. Потом эта цена снизилась до 250 миллионов. "Барселона" предлагала чемпионам Франции одного или двух футболистов, но пока прогресса в деле Неймара нет.
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