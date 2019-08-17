S&P и Fitch понизили кредитный рейтинг Аргентины

Сразу два влиятельных агентства понизили кредитный рейтинг Аргентины на фоне финансовых проблем в стране. S&P установило оценку B- вместо B. Это значит, что страна, по мнению агентства, в опасной близости к преддефолтному состоянию. В рейтинге Fitch Аргентина опустилась вообще до отметки CCC. Агентство считает, что скоро в государстве начнется дефолт.

Такая переоценка связана с экономическими проблемами, которые обострились на этой неделе из-за результатов президентских праймериз. Действующий глава государства Маурисио Макри проиграл на них представителю левого блока Альберто Фернандесу. Инвесторы опасаются, что в случае победы на выборах Фернандес объявит в стране дефолт, передает "Россия 24".