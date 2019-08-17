Макрона призвали поладить с Путиным, "не дожидаясь Трампа"

Бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин отметил важность налаживания отношений с Россией до того, как это сделает президент США Дональд Трамп, пишет Figaro.

Политик заявил, что в случае переизбрания на второй срок, Трамп может повлиять на развитие отношений между США и Россией, не принимая во внимание интересы Европы. "Сейчас отношения с Росией хуже, чем с СССР 30 лет назад!" — возмущен Ведрин положением дел. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен вновь "связать Россию с Европой". Предполагается, что таким образом будет исправлена непоследовательная политика, которой Запад придерживался в последние годы, и которая привела к сближению России и Китая.

Предполагается, что в первую очередь сотрудничество будет налаживаться в военной, ядерной, космической и цифровой областях. А также в совместной борьбе с терроризмом и в усилиях по экологизации экономики.

Ведрин отмечает, что налаживать связи с Россией придется "практически с нуля". Первый шаг в этом направлении может быть сделан перед саммитом G7 в Биаррице, который назначен на 24—26 августа этого года. В понедельник, 19 августа, состоится однодневный рабочий визит Владимира Путина во Францию по приглашению Макрона. Встреча глав двух государств пройдет в форте Брегансон на юге Франции.