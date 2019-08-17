Девушка упала с 50-метровой Скалы любви и выжила

В Якутии девушка оступилась и сорвалась с 50-метровой Скалы любви. В Нерюнгринском районе республики она отдыхала там с молодым мужчиной.

Специалисты спасали пострадавшую два часа, уточняет РИА Новости. Действовать приходилось крайне осторожно – была угроза камнепада, темнота (дело было в четыре утра) тоже не облегчала задачу. Девушке наложили шину на руку и шейный бандаж, после чего она была поднята наверх и передана медикам.