Улицы Сочи превратились в бурлящие реки

Передвигаться по Сочи сегодня можно только вплавь — улицы курортной столицы России после ливня превратились в бурлящие реки. Преодоление водных преград превратилось в экстремальную забаву.

По воду ушли несколько участков федеральной трассы Джубга — Сочи, а также улицы в Бытхе, Ареде, Центральном и Хостинском районах.

На кадрах видно, что по улицам города можно сплавляться на лодках, хотя некоторые туристы спускаются и без помощи плавсредств, словно в аквапарке. Некоторые автолюбители с риском повредить машины штурмуют ставшие непроходимыми артерии Сочи, где уровень воды составляет почти метр. Несколько автобусов остались стоять под мостами, не в силах двигаться дальше по бурлящим рекам.

Информации о пострадавших не поступало. Синоптики дают неутешительный прогноз — сильные дожди будут идти еще по меньшей мере два дня.