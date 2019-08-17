Журналист Playboy решил засудить Белый дом

Журналист издания Playboy и политический аналитик в телекомпании CNN Брайан Карем подает в суд на Белый дом. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter. Негодование журналиста вызвано блокировкой его постоянного пропуска в Белый дом. Журналист не сможет посещать мероприятия, организованные для СМИ, в течение месяца, до 5 сентября. Ранее журналист пытался восстановить допуск в Белый дом, обратившись к пресс-секретарю Стефани Гришэм. Однако его прошение было отклонено.

Официальной причиной аннулирования пропуска послужила ссора журналиста с экс-помощником Дональда Трампа Себастьяном Горкой. Их спор 11 августа в Розовом саду президентской резиденции пресс-секретарь Белого дома назвала "хулиганским поведением, которое нарушило стандарты проведения подобных мероприятий".

Чтобы опротестовать это решение и добиться права на свободу слова, Карем направляет иск в суд.

Это не первый случай лишения журналистов пропуска в Белым домом. В прошлом году корреспондент телекомпании CNN Джим Акоста был временно лишен пропуска из-за перепалки с Трампом во время пресс-конференции. После протеста канала пропуск Акосты в Белый дом восстановили, до судебного разбирательства дело не дошло.