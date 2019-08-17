Рейс Тель-Авива — Санкт-Петербург вынужденно приземлился в Краснодаре из-за буйного пассажира. 32-летний житель Ленинградской области, находясь в нетрезвом состоянии, непристойно ругался, приставал к пассажирам, а затем даже попытался разбить головой стекло иллюминатора.

После приземления дебошира передали в руки полиции. Он, не очень понимая, что происходит вокруг, просил стражей порядка остановиться и отпустить его. Из самолета хулигана вытаскивали силой, сам он идти был не в состоянии, но при этом умудрялся сопротивляться.

На борту самолета рейса Тель-Авив — Петербург, который дальше полетел уже без дебошира, житель Ленинградской области долго на месте усидеть не смог. Он садился, вставал, донимал пассажиров, а затем и вовсе пожелал выйти через иллюминатор. Его мужчина хотел выбить головой. Видимо, от этого пышная прическа растрепалась и, уже сидя в отделении полиции, он все время просил поправить ему волосы.

"Поправь мне волосы! Сделай меня красивым!" — требовал он.

На земле он по-хамски общался уже с сотрудниками полиции.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что авиадебошир получил 5 суток ареста. В ходе допроса задержанный разоткровенничался. По его словам, дома его ждет жена, и он решил выпить в предвкушении встречи. Выпил, по его словам, немного, но дальше — все как в тумане. Поэтому в сообщение об экстренной посадке самолета поначалу даже не поверил: "Я тысячу миллионов раз делал всякую херню, но неужели сейчас посадили самолет реально потому что я что-то творил??"

После откровенных разговоров уже протрезвевшего дебошира доставили к месту отбывания ареста.