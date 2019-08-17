В Симферополе открылся крымско-татарский форум

Форум общественно-политических сил крымско-татарского народа открылся в Симферополе. Представители интеллигенции, духовенства, депутаты Госдумы и руководители национальных организаций (всего около четырехсот человек) собрались, чтобы обсудить перспективы развития Крыма. Также свои программы представили кандидаты в депутаты республиканского Госсовета, передает "Россия 24".