Матч между "Спартаком" и ЦСКА будет судить Сергей Карасев

Произошла замена главного арбитра центрального матча шестого тура российской премьер-лиги. Обслуживать встречу "Спартак" – ЦСКА будет Сергей Карасев, а не Алексей Еськов.

За два дня до игры была заменена судейская бригада. Главным арбитром матча назначен москвич Сергей Карасев. Его помощниками будут Антон Аверьянов и Константин Шаламберидзе, резервным арбитром — Евгений Турбин. VAR будут отвечать Василий Казарцев и Алексей Матюнин. Инспектор матча — Геннадий Куличенков, сообщает ТАСС.

Сергей Карасев был назначен резервным арбитром на воскресном матче между "Динамо" и "Локомотивом". Его заменит Сергей Иванов.