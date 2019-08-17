Завершился согласованный митинг на проспекте Сахарова

Согласованный митинг КПРФ на проспекте академика Сахарова в Москве завершен. Сейчас там началась неофициальная часть — выступление творческих коллективов.

Акция КПРФ проходила под девизом "За честные и чистые выборы! За власть закона и социальные права граждан!"

По данным сайта столичного управления МВД, согласованная акция собрала порядка 4 тысяч человек. В официальной части мероприятия приняли участие руководитель партии Геннадий Зюганов, депутаты разных уровней и известные политики.