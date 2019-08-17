Яд в подсолнечном масле: пазл сложился

Остатки подсолнечного масла, которым, предположительно, отравились несколько жителей Ульяновской области, изъяли и отправили на экспертизу. Об этом сообщили в прокуратуре региона. По данным областного Минздрава, два человека умерли, шестеро остаются в больнице. Все они добавляли в пищу то самое масло.

Поступать в ульяновскую больницу пациенты с одинаковой симптоматикой начали еще две недели назад. Все как один жаловались на кровоточивость десен и гематомы на теле. Уже в больнице многим был поставлен страшный диагноз — отравление с признаками внутреннего кровотечения различной локализации. Двоих пациентов врачам спасти не удалось.

Заведующий токсикологическим отделением ульяновского специализированных видов помощи им. Е. М. Чучкалова Игнат Пономаренко уже уверен — все поступившие отравились крысиным ядом: "Диагноз сейчас подтвердился химико-токсикологической лабораторией, в анализах всех пострадавших обнаружено производное кумарина. Это вещество с антикоагулянтным действием. Подобно крысиному яду оно не дает крови свертываться".

Уже после установления источника отравления пазл сложился в единую картину. Все эти люди оказались связаны между собой — пострадавшие в пищу употребляли масло кустарного производства. Первый заместитель министра здравоохранения Ульяновской области Инна Чигирева отмечает, что масло домашнего производства из Тереньгульского района. Масло продавали знакомым. Причем один из членов семьи работает в государственном учреждении здравоохранения и продавал масло коллегам-медикам по знакомству.

Семена подсолнечника продавец масла закупил у фермера из Сызрани. Первой жертвой домашнего продукта стала супруга самодела. Женщина умерла еще 3 августа. К тому времени продукт уже разошелся по городу. По версии следователей, именно семечки частного производителя были обработаны крысиным ядом. Возбуждено уголовное дело по статье "Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности".

Сейчас в больнице находятся еще шесть пострадавших, из которых двое дети. Их состояние врачи оценивают как стабильное. Инна Чигирева отмечает, что для выбора лечения идут консультации с Москвой по системе телемедицины. Свои советы дают главный внештатный токсиколог и главный внештатный гематолог столицы. Рекомендации даны, необходимые лекарства в ульяновской системе здравоохранения имеются. Ранее предложенная эвакуация в Москву сейчас не рассматривается из-за удовлетворительного состояния пациентов.

Вместе с тем масло кустарного производства сегодня легко найти на обычном рынке. Бутылки выставлены на прилавках без маркировок и этикеток. Ходовой продукт просто разливают в пластик и продают по цене 100 рублей за литр.