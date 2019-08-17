Нападающий "Сент-Луис Блюз" Иван Барбашёв привез Кубок Стэнли в Москву. Главный трофей североамериканского хоккея выставлен на арене московского "Динамо".

В Москве прошла презентация Кубка Стэнли, который привез в столицу его обладатель Иван Барбашёв. Воспитанник столичного "Динамо" разместил трофей на арене родного клуба в Петровском парке. Болельщики бело-голубых получили возможность сфотографироваться с главным призом НХЛ.

"Сент-Луис Блюз" в июне впервые в истории выиграл Кубок Стэнли. В составе "блюзменов" выступали два российских нападающих: Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв. Иван воспользовался правом привезти Кубок на родину и доставил его в Москву.