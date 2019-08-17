ЧП на испытаниях под Северодвинском: медиков обследовали

Специалисты Федерального медико-биологического агентства России обследовали 91 медика из областной клинической больницы Архангельска, которые оказывали помощь после аварии под Северодвинском 8 августа. Ни одного случая превышения содержания радиоактивных веществ в организме выявлено не было.

Еще 20 медработников прошли специальное дополнительное обследование в Федеральном медико-биологическом центре имени Бурназяна в Москве. В субботу, 17 августа, они вернулись домой в Архангельск. Госпитализация никому не потребовалась, пишет РИА Новости.

Исследования, проводившиеся по поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, делались на спектрометре ионизирующих излучений человека.

"Мониторинг состояния здоровья медицинских работников продолжается", — приводит "Интерфакс" выдержки из сообщения пресс-службы Минздрава.

ЧП с человеческими жертвами произошло на военном полигоне в Неноксе под Северодвинском 8 августа. Во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания произошел взрыв, погибли семь человек: пятеро сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны. Еще шесть человек получили ранения.