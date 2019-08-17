Следком опроверг новости о мародерах на месте аварийной посадки Airbus

Следователи опровергли слухи о мародерах, похитивших чемоданы пассажиров самолета "Уральских авиалиний", который совершил аварийную посадку в Подмосковье. Как сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте Следкома РФ, представители правоохранительных органов дежурят на месте ЧП постоянно. Полиция не допустила посторонних к самолету, пишет "Интерфакс".

Airbus-321, летевший по маршруту Москва-Симферополь, сел в Раменском округе Московской области на кукурузное поле. Предположительно, стая чаек вывела из строя оба двигателя.

Среди 226 пассажиров и семи членов экипажа погибших нет. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Сильно поврежденный самолет разберут на крупные части и вывезут, начиная с понедельника.