Иран уточнил, что не дает Штатам поставить его на колени

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в субботу приветствовал "дух сопротивления иранского народа", который не позволяет Соединенным Штатам "поставить Иран на колени", передает агентство "Мехр".

Выступая перед ветеранами по случаю 29-й годовщины репатриации иранских военнопленных из Ирака, глава иранского МИДа заявил, что культура самопожертвования, свойственная иранцам, помогла сохранить страну. Несмотря на внешнее давление, Иран "не поддался и не сдался". Зариф поблагодарил ветеранов и назвал их образцом для подражания.

Ранее сообщалось, что суд в США выдан ордер на арест иранского танкера Grace 1, об освобождении которого ранее заявили судебные власти Гибралтара. Министерство юстиции США в своем комментарии заявило, что в документах суда раскрыта схема незаконного доступа к финансовой системе США для незаконных поставок в Сирию. Власти Гибралтара 4 июля задержали танкер Grace 1, команду которого заподозрили в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций Евросоюза.

Также в августе США ввели санкции против самого Зарифа. Ограничения предполагают блокировку всех активов иранского министра в США при их наличии. Санкции могут быть введены и против третьих лиц, которые переведут Зарифу средства. До этого США добавили в санкционный список верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.