Возросло число жертв пожара в одесской гостинице

Пожар в одесской гостинице "Токио стар" унес жизни 9 человек: Госслужба Украина по чрезвычайным ситуациям сообщила в Facebook, что нашли еще одного погибшего.

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 августа в гостинице "Токио стар", расположенной по адресу: улица Водопроводная, 1, произошел пожар, погибли 8 человек, пострадали 10, причем четверо в критическом состоянии были срочно доставлены в реанимацию.

Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал лично проконтролировать ситуацию и проследить, чтобы виновных в трагедии наказали. Премьер Владимир Гройсман поручил немедленно организовать проверки гостиниц и санаториев.

Полиция предполагает, что пожар мог случится из-за возгорания проводки, неосторожного обращения с огнем. Не исключено, что поджог был умышленным – с целью скрыть убийство.