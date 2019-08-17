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Аварийная посадка А321 в Жуковском 1 час назад

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17 августа 201915:48

Второй пилот А321 не был госпитализирован и сходил с коллегами на футбол

Второй пилот самолета, который аварийно сел на кукурузном поле в Подмосковье, по уточненным данным, госпитализирован не был. Он получил ушибы груди и действительно обращался в больницу за помощью, но его отправили на амбулаторное лечение.

В субботу, 17 августа, весь экипаж аэробуса A321, в том числе командир Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин, вышел на поле стадиона "Екатеринбург-Арена", где проходил мате шестого тура Российской футбольной премьер-лиги между командами "Урал" (Екатеринбург) и "Крылья Советов" (Самара). Болельщики приветствовали летчиков и бортпроводников овациями. Они же поблагодарили и сфотографировались с участниками матча. Юсупов нанес первый символический удар по мячу, пишет РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии", состояние Мурзина нормальное.

Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, 15 августа совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По предварительным данным, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы. Из-за этого они отказали, а потом и загорелись. В результате ЧП никто не погиб, одна женщина находится в больнице. На борту находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок. Президент РФ Владимир Путин присвоил летчикам самолета "Уральских авиалиний" звания Героев России. Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.

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