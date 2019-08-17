Чемпион гонок NASCAR и его семья чудом выбрались из горящего самолета

Двукратный чемпион автогонок NASCAR Дейл Эрнхардт-младший и его семья чудом спаслись из потерпевшего крушение частного самолета в Теннесси, когда большая часть воздушной машины уже была охвачена пламенем, сообщает CNN. Очевидцы сняли на видео момент эвакуации.

ЧП произошло около 15:30 по местному времени в минувший четверг, 15 августа, на аэродроме в Элизабеттоне: Cessna Citation выкатился за пределы полосы, пробил ограждение, у него подломились шасси, после чего самолет загорелся. На борту находились два члена экипажа, сам Дейл, его супруга Эмми и годовалая дочка Айла — все они к моменту прибытия пожарных покинули лайнер и находились на безопасном расстоянии.

Позже появились кадры, свидетельствующие о том, что жизни гонщика и его семьи находились под угрозой, и дело вовсе не в аварийной посадке, а в том, что салон они покинули в тот момент, когда пламя уже пожирало хвостовую часть воздушной машины.

"Если бы обломки забора повредили дверь и заблокировал выход, все могло бы закончиться печально. Им очень повезло", — заявил начальник пожарной охраны воздушной гавани Элизабеттона Барри Кэрриер.

После осмотра семью Эрнхардта-младшего и пилотов отпустили по домам — никто из них не пострадал.

Двукратный чемпион гонок NASCAR завершил карьеру в 2017 году и теперь работает комментатором. Его отец Дейл Эрнхардт-старший, семикратный чемпион NASCAR, погиб на соревнованиях в 2001 году.