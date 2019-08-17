"Крылья Советов" обыграли "Урал" в Екатеринбурге

Субботнюю программу шестого тура чемпионата России по футболу открыл матч в Екатеринбурге. "Урал" принимал самарские "Крылья Советов" и проиграл со счетом 1:3.

Перед началом встречи зрители тепло приветствовали экипаж А321. Командиру корабля герою России Дамиру Юнусову было предоставлено право нанести первый удар по мячу. После этого футболисты обеих команд сфотографировались с летчиками и бортпроводниками.

Первый момент в матче создали хозяева, но Владимир Ильин не смог переиграть Сергея Рыжикова. А первый мяч побывал в воротах "Урала". На 28 минуте Дмитрий Кабутов выложил мяч Раду Гынсарю, и молдавский легионер волжан вывел гостей вперед.

Во втором тайме "Урал" остался в меньшинстве после удаления Романа Емельянова. Гости дважды воспользовались численным преимуществом. Сначала лучший бомбардир "Крыльев" Александр Соболев, дальним ударом поразивший ворота Ярослава Годзюра. А потом Соболев выдал мяч Деяну Радоничу, и тот в третий раз заставил уральцев с центра поля. Только перед самым перерывом Андрей Панюков отыграл один мяч.

"Крылья Советов" одержали вторую победу в чемпионате, набрали 6 очков и поднялись на десятое место. "Урал" с семью очками на девятой позиции.