Испанцы раскритиковали свои ВВС за инцидент с самолетом Шойгу

Читатели испанского онлайн-издания El Confidencial раскритиковали действия военнослужащих своей страны, которые попытались приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря.

Ряд пользователей считают, что данный факт говорит о том, что Испания не является независимой страной, а Москва — конкурентом Мадриду. "Россия не наш конкурент, скорее она импортер нашей продукции (которая сейчас гниет на прилавках из-за бойкота ЕС)", — приводит запись одного из читателей РИА Новости.

Пользователи утверждают, что Испанию принуждают служить интересам стран, стоящих во главе НАТО, в ущерб собственным.

Они также задаются вопросом: "Что испанцы забыли в Прибалтике?". По мнению пользователей, испанские ВВС оказались в небе над Балтикой, руководствуясь интересами США.

"Могло быть хуже, хорошо, что ничего не случилось", — подводит итог дискуссии один из читателей.

Над нейтральными водами Балтийского моря истребитель F-18 ВВС Испании, входящий в состав миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства прибалтийских стран, попытался приблизиться к самолету российского министра обороны. Его оттеснили летчики российских истребителей. Самолет с Шойгу следовал с эскортом из двух истребителей Балтийского флота Су-27 из Калининграда в Москву.