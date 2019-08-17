Симонова завоевала бронзу этапа Кубка мира по плаванию

Российская пловчиха Виталина Симонова завоевала бронзовую медаль этапа Кубка мира, проходящего в Сингапуре. 26-летняя россиянка заняла третье место на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Ее результат составил 2 минуты 18,43 секунды.

Обладательницей первой строчки стала венгерская пловчиха Катинка Хоссу, результат которой составил 2 минуты 08,63 секунды. Второе место заняла еще одна представительница Венгрии Жужанна Якабош. Она проплыла дистанцию за 2 минуты 13,64 секунды.

Накануне Симонова также заняла четвертую строчку в заплыве на 800 метров свободным стилем, а также замкнула первую пятерку на дистанции 50 метров брассом.