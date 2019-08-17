Автобус влетел в угол дома: без жертв не обошлось

В Перми в аварии с автобусом погиб один человек – сам водитель. Травмы, по разным данным, получили от 16 до 22 пассажиров.

Сообщается, что рейсовый автобус врезался в угол дома. Всего в нем находилось около 50 человек.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются, передает РИА Новости.