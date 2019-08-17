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Допинг-скандалы 2 часа назад

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17 августа 201917:15

Нурмагомедов – один из самых тестируемых на допинг бойцов ММА

instagram.com/khabib_nurmagomedov

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов является одним из наиболее тестируемых на допинг спортсменов смешанных единоборств. По числу сданных допинг-проб его опережают только пять бойцов ММА.

Лидером по количеству пройденных допинг-тестов является ирландец Конор Макгрегор, сдавший Американскому антидопинговому агентству (USADA) 49 проб. Следом за ним располагаются американец Даниэль Кормье (45 проб), бразилец Рафаэль дос Сантос (41), американская спортсменка Холи Холм (39) и еще один представитель США Стипе Миочич (38).

"Хабиб входит в число самых тестируемых бойцов, — сказал менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов, которого цитирует ТАСС. – У него никогда не было проблем, иначе бы мы об этом знали. Все пробы – чистые".

Напомним, что Нурмагомедов проходит подготовку к следующему бою против американца Дастина Порье, который состоится 7 сентября в Абу-Даби.

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