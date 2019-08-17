Салон аварийно севшего в поле самолета "Уральских авиалиний" сняли на видео

Следственный комитет обнародовал запись из салона совершившего аварийную посадку на кукурузном поле самолета "Уральских авиалиний" в знак доказательства неприкосновенности вещей.

Ранее появилась информация, что лайнер A321, который ждет демонтаж и вывоз по частям, был обчищен мародерами. Якобы из салона пропала ручная кладь и вещи экипажа, а также часть оборудования.

"На месте происшествия круглосуточно работает следственно-оперативная группа, в том числе и в салоне воздушного судна. Проникновение посторонних лиц на территорию оцепления исключено. С момента происшествия фактов нахождения посторонних лиц на месте происшествия не зафиксировано", — отметили в ведомстве.

Вылетевший ранним утром 15 августа из Жуковского самолет с 226 пассажирами на борту провел в воздухе не более двух минут, совершив аварийную посадку в поле примерно в километре от аэропорта. Обошлось без погибших и серьезных травм. Причиной ЧП стали попавшие в оба двигателя чайки. Владимир Путин присвоил пилотам А321 Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звания Героев России, остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.

Признанный негодный к восстановлению самолет в ближайшие дни будет демонтирован и вывезен по частям, но прежде специалистам предстоит слить топливо из полных баков.