Ливень в Сочи: реки поднялись до опасных отметок

Сильный ливень поднял уровень рек в Сочи до опасных отметок. Спасатели приступили к откачке воды из низменных участков улиц Азовская, Несебрская и участка автодороги в селе Веселом, пишет ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю пока вода не затапливает дома. В Сочи затруднено движение автомобилей и пешеходов по залитым водой улицам.

Синоптики выпустили штормовое предупреждение для курорта. В Лазаревском районе ожидаются смерчи. Власти свернули палаточные лагеря у рек и моря и приготовились к эвакуации жителей.