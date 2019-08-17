"Спартак" договорился о трансфере полузащитника "Ниццы"

Московский "Спартак" близок к подписанию соглашения с полузащитником французской "Ниццы" Адриеном Тамезой. Представители спартаковцев достигли принципиального соглашения о продаже игрока клубом с Лазурного побережья. Рыночная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt в восемь миллионов евро.

"Красно-белые согласовали условия личного контракта с французом, а кроме того сумели убедить "Ниццу" продать игрока, — сообщает в своем личном канале футбольный комментатор Нобель Арустамян. – Сам Тамез, если ничего не сорвется, прибудет в Москву на следующей неделе".

25-летний Тамез преимущественно выступает в роли опорного полузащитника. За "Ниццу" он выступает с 2017 года и за это время провел в футболке клуба 77 матчей, став автором одного гола и шести голевых передач. Его действующий контракт рассчитан с "Ниццей" до 2021 года.