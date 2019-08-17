Названа предварительная причина смертельного ДТП с автобусом в Перми

Техническая неисправность стала причиной аварии в Перми.

Водитель рейсового автобуса (перевозчик ООО "Дизель") по предварительным данным не справился с управлением и врезался в бетонную стену.

До окончания проверки перевозчик отстранен от работы на городских маршрутах, это поручение главы Перми.

По данным следователей пострадали 19 человек из 59 пассажиров автобуса. Водитель погиб, передает "Интерфакс".

По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, госпитализированы 22 человека, передает ТАСС.

Для родственников пострадавших работает горячая линия.