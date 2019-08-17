Уникальный случай: женщина родила дочь и сына с разницей в два месяца

Жительница казахстанского Уральска 29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца. Об этом уникальном случае сообщил Минздрав Казахстана на своей странице в Facebook.

Ведомство рассказало, что дочь Лилии родилась на 25-й неделе беременности, а сын появился на свет спустя два месяца и 16 дней. Девочка при рождении весила 850 граммов, рост составлял 42 сантиметра, мальчик — 2,9 килограмма и 50 сантиметров.

Столь необычный случай медики объясняют анатомической особенностью организма женщины, а именно двойной маткой.

"По статистике, в таких случаях шансы на рождение живого ребенка равны 1 на 50 миллионов", — говорится в сообщении Минздрава.

Сейчас у молодой мамы и ее детей все хорошо, заверили в ведомстве.