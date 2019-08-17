Умер создатель кролика Роджера и его жены Джессики

Создатель мультипликационного персонажа кролика Роджера скончался на 87 году жизни, сообщает The Sun. Ричард Уильямс умер в своем доме в английском Бристоле, куда переехал еще в 1950-е годы из Канады.

В автобиографической книге он писал, как, впечатлившись диснеевской "Белоснежкой", в возрасте 15 лет купил билет в Лос-Анджелес и сумел добиться двухдневной экскурсии по студии Уолта Диснея. Во время этой экскурсии он попросил совета у известного иллюстратора и художника-постановщика Ричарда Келси, который рекомендовал юному Уильямсу совет сначала научиться рисовать и лишь затем приступать к мультипликации.

Именно он в 1988 году создал популярных персонажей кролика Роджера и Джессику Рэббит и анимировал титры мультфильмов "Розовая пантера", которые были такими же интересными, как сам фильм. В 2000 году режиссер выпустил учебник для режиссеров-мультипликаторов "Аниматор: Набор для выживания".

Знаменитый режиссер-мультипликатор трижды становился обладателем премии Оскар. В том числе и за мульэкранизацию "Рождественской песни в прозе" Чарлза Диккенса.