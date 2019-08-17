Наводнение в Стамбуле: в подземном переходе утонул мужчина

Проливные дожди в столице Турции привели к сильному наводнению, один человек погиб.

Тело утонувшего мужчины нашли в одном из подземных переходов.

На улицах Стамбула нарушено движение транспорта, приостановлены движение поездов и перевозки через Босфор на пароме.

Гранд базар в районе Султанахмет (исторический центр Стамбула) сильно затоплен, повалено много деревьев, передает "Интерфакс".