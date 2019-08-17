"Краснодар" добился выездной победы над "Тамбовом"

Игровой день шестого тура российской премьер-лиги продолжился в Саранске, где "Тамбов" на стадионе "Мордовия Арена" принимал "Краснодар". Встреча завершилась победой краснодарских "быков" над тамбовскими "волками" со счетом 2:0.

Подопечным Сергея Матвеева удалось забить своему сопернику быстрый гол уже на второй минуте матча, когда Вандерсон получил мяч на своей половине поля, протащил его до штрафной "Тамбова" и никем не атакуемый перекинул вратаря Гиорги Шелию.

Точку в матче поставил Даниил Уткин, который на 77 минуте матча вышел на замену, а уже спустя минуту он праздновал забитый гол. Ворота соперника он поразил ударом из-за пределов штрафной.

Таким образом, "Краснодар" одержал четвертую победу в чемпионате России и продлил свою беспроигрышную серию до пяти матчей. Теперь в его активе 13 очков, благодаря чему он сравнялся с "Зенитом", однако сине-бело-голубые, как и остальные конкуренты "Краснодара" имеют по матчу в запасе. У "Тамбова" четыре очка и 14 место в РПЛ.