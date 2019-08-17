Смертельное ДТП с автобусом в Перми: число пострадавших возросло до 32

После аварии с автобусом в Перми одна пассажирка погибла, 32 человека госпитализированы, 10 из них дети. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, у девяти состояние средней тяжести. Медики оценивают как тяжелое также состояние пяти взрослых, информирует региональный Мнздрав.

Как сообщила пресс-служба администрации Перми, семья погибшей женщины, а также пострадавшие получат помощь от городских властей. На базе администрации Орджоникидзевского района организована горячая линия для семей пострадавших.

В свою очередь, глава Перми Дмитрий Самойлов поручил отстранить до окончания следствия от работы транспортную компанию, автобус которой попал в ДТП. Известно, что он принадлежит ООО "Дизель". Городской департамент дорог и транспорта начал проверку в отношении компании — запросил объяснительные и видеоматериалы, через диспетчерскую службу проверяется скорость движения на маршруте, пишет РИА Новости.

ЧП произошло в субботу, 17 августа, около 17 часов (15 по Москве). Водитель 53-го автобуса не справился с управлением и въехал в бетонную стену на Новогайвинской улице в Орджоникидзевском районе города. В автобусе в тот момент ехали 59 человек. По факту ДТП следователи начали проверку по признакам преступления об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.