Жесткий Brexit заставил шотландцев снова задуматься о независимости

Две трети британцев, согласно последним опросам, выступают против жесткого Brexit, то есть выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без какого-либо соглашения. Такие данные проводит газета The Independent. При этом половина жителей страны предлагает премьеру Борису Джонсону договориться с Брюсселем и вообще отложить разрыв с ЕС, намеченный на 31 октября, но есть и те, кто готов идти дальше. Так, в Шотландии вновь заговорили о собственной независимости.

В шотландском Абердине требуют повторного референдума о независимости Шотландии. Участники марша, который прошел под лозунгом "Все под одним флагом", заполнили в субботу центр города.

На референдуме в 2014 году 55 процентов населения Шотландии проголосовали против выхода из состава Соединенного Королевства. Многим казалось, что идея независимости отложена надолго. Но все изменило решение британцев о Brexit. Правящая здесь "Национальная партия Шотландии" заявила, что расставание с Евросоюзом противоречит интересам шотландцев, и они имеют право проголосовать за отделение еще раз.

О сроках повторного плебисцита с Лондоном договориться пока не удалось. Некоторое время назад появилась информация, что очередному волеизъявлению шотландцев не будут препятствовать оппозиционные лейбористы. При этом лидер оппозиции Джереми Корбин, который надеется сместить нынешнее британское правительство, утверждает, что лично он против отделения Шотландии.

Приход к власти Бориса Джонсона и перспектива жесткого Brexit привели к тому, что число сторонников независимости в Шотландии резко возросло и достигло 52 процентов, как показал проведенный в начале августа опрос общественного мнения. За то, чтобы предоставить шотландцам право еще раз проголосовать, сейчас выступают 40 процентов граждан Великобритании.

Многое зависит от того, чем закончится история с Brexit. Последние опросы показывают, что большинство британцев не поддерживают идею жесткого разрыва с Евросоюзом, без заключения соглашения. Удержать правительство Джонсона от этого шага мог бы британский парламент, но сумеют ли его оппоненты собрать необходимое количество голосов, пока уверенности нет.