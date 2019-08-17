Тема:
Brexit 2 часа назад
Жесткий Brexit заставил шотландцев снова задуматься о независимости
Две трети британцев, согласно последним опросам, выступают против жесткого Brexit, то есть выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без какого-либо соглашения. Такие данные проводит газета The Independent. При этом половина жителей страны предлагает премьеру Борису Джонсону договориться с Брюсселем и вообще отложить разрыв с ЕС, намеченный на 31 октября, но есть и те, кто готов идти дальше. Так, в Шотландии вновь заговорили о собственной независимости.
В шотландском Абердине требуют повторного референдума о независимости Шотландии. Участники марша, который прошел под лозунгом "Все под одним флагом", заполнили в субботу центр города.
На референдуме в 2014 году 55 процентов населения Шотландии проголосовали против выхода из состава Соединенного Королевства. Многим казалось, что идея независимости отложена надолго. Но все изменило решение британцев о Brexit. Правящая здесь "Национальная партия Шотландии" заявила, что расставание с Евросоюзом противоречит интересам шотландцев, и они имеют право проголосовать за отделение еще раз.
О сроках повторного плебисцита с Лондоном договориться пока не удалось. Некоторое время назад появилась информация, что очередному волеизъявлению шотландцев не будут препятствовать оппозиционные лейбористы. При этом лидер оппозиции Джереми Корбин, который надеется сместить нынешнее британское правительство, утверждает, что лично он против отделения Шотландии.
Приход к власти Бориса Джонсона и перспектива жесткого Brexit привели к тому, что число сторонников независимости в Шотландии резко возросло и достигло 52 процентов, как показал проведенный в начале августа опрос общественного мнения. За то, чтобы предоставить шотландцам право еще раз проголосовать, сейчас выступают 40 процентов граждан Великобритании.
Многое зависит от того, чем закончится история с Brexit. Последние опросы показывают, что большинство британцев не поддерживают идею жесткого разрыва с Евросоюзом, без заключения соглашения. Удержать правительство Джонсона от этого шага мог бы британский парламент, но сумеют ли его оппоненты собрать необходимое количество голосов, пока уверенности нет.
Ранее по теме
-
Джонсон решил перед Brexit расширить тюрьмы3 суток назад
-
Джонсон рассказал Трампу про "страшный" Brexit5 суток назад
-
Brexit загнал Великобританию и Северную Ирландию в тупик6 суток назад
-
Елизавета II сделала "самые острые" за 67 лет заявления6 суток назад
-
Борис Джонсон проехался по Британии с Brexit-туром13 суток назад
-
Министр по вопросам Brexit: Британия в любом случае покинет ЕС 31 октября17 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
В Перми водитель автобуса врезался в стену
- Ливень в Сочи: реки поднялись до опасных отметок
- В Ульяновске люди отравились ядовитым маслом
- Историей с "Фризиумом" для ребенка заинтересовалась прокуратура
- Следком опроверг новости о мародерах на месте аварийной посадки Airbus
Самое читаемое
-
Новая схема кражи денег с карт работает безотказно
- Минобороны опубликовало видео с "Охотником"
- Ревнивый стрелок сдался полиции после того, как получил бутылку коньяка
- Потеряли надежду, но нашли живым: как искали пропавшего под Омском мальчика
- Убийство россиянок в Мюнхене: доказательством стали коврик для ног и следы крови
Телеканал "Россия"
-
Влади, Голубкина, Сотникова и другие женщины главного секс-символа перестройки
- Фильм Валерия Тодоровского "Одесса" в кино с 5 сентября
- История содержанки: убил и спрятал в чемодан
- Золотая молодежь: сын чиновника истязает жену
Вести.Экономика
-
Кто теперь главный кредитор США? Это больше не Китай
- Пираты атакуют: 4 самых опасных места на планете
- Саудовская Аравия резко меняет направление экспорта
- Почем Гренландия? Дональд Трамп приценивался к острову
- Пойдет ли евро на паритет с долларом?
Вести.Hi-tech
-
Когда представят iPhone 11? Эксперты назвали точную дату
- Обзор Xiaomi Mi 9T: оптимальный "почти флагман"?
- Сбой раскрыл настоящее лицо китайской интернет-красавицы
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
Авто.Вести.Ru
-
Раскрыты все новые модели Audi для России на 2020 год
- Volkswagen Polo в России лишился одной из версий и подорожал
- Хакер из США оформил автономер "Ноль": это закончилось очень плохо
- В Москве отменяют штрафы за парковку на газонах
- Американский миллиардер построил супервездеход из слез, пота и крови
Недвижимость
-
Эксперты рассказали, кто не попадает под новую дачную амнистию
- Появилась новая схема мошенничества с жильем
- Любимую дачу Брежнева продали за миллиард
- Банки готовы приплачивать за ипотеку
- Самое доступное жилье стремительно дорожает
- "Бабушкины" квартиры перестали сдавать
Вести.Медицина
-
Врачи напоминают, что ватные палочки опасны
- Насколько мы одиноки? Все зависит от года рождения
- Как высокожировая диета провоцирует диабет
- На депрессию лучше влияют умеренные тренировки
- Глобальное исследование показало, какие продукты лучше всего защитят от болезней
Вести в 20.00
-
Посадка Airbus: переговоров с диспетчером и кадры из салона
- ОСАГО разрешат возить в смартфоне
- В Сочи дороги превратились в реки
Вести-Москва
-
Свалки и стаи птиц: что показала проверка территории вокруг аэродрома Жуковского
- Вывоз отходов: подмосковные мусоровозы станут "умными"
- Автосервис, шиномонтаж или ночлежка: чем опасно нестандартное использование московских гаражей
- Остановка в Красногорске ждет своих автобусов уже 30 лет
- Два "Черных квадрата" сразу: обновленная экспозиция Третьяковки на Крымском Валу
- Выходные: фестиваль фейерверков, прогулка по садам и день рождения Парка Горького
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену
- "Холодное сердце 2" возмутило ученого
- Мастер фотошопа показал реалистичных героев Disney
- 10 лучших мультсериалов для подростков
- Национальность диснеевских героев и актеров, которые их сыграли
Gmbox. Смысл в играх
-
Хобби или путь киберспортсмена? Лига Gambit поможет разобраться
- 10 причин, почему Cyberpunk 2077 может провалиться
- 10 случаев использования читов известными игроками
- Турнир по Fortnite на $30 млн назвали хорошей новостью для криптовалют
- Фанат создал бесплатную игру, в которой можно заняться обороной Винтерфелла
Наука
-
Чёрная дыра в центре Млечного Пути увеличила яркость в 75 раз
- Женщины справляются с многозадачностью не лучше мужчин
- Движения глаз выдают потенциального преступника
- Предложена неожиданная стратегия борьбы с аллергией на кошек
- Дышать загрязнённым воздухом – всё равно, что выкуривать по пачке сигарет в день
Телеканал "Культура"
-
Квентин Тарантино рассказал россиянам о личном
- Под картиной Леонардо да Винчи "Мадонна в скалах" найдены скрытые эскизы и отпечатки рук
- В поисках Джульетты. Новый календарь Pirelli будет посвящен героине Шекспира
- Как сложилась карьера участников проекта "Большая опера"
Москва 24
-
Без права на ошибку. Что известно о жесткой посадке А321
- Дворник с долгом в 2 млрд рублей рассказала о ситуации
- В Москву идет аномальная жара
- Не жизнь, а мед? Почему в России погибают пчелы
- Московский концерт Пласидо Доминго не отменят из-за секс-скандала