Героический экипаж А321 на футбольном матче: трибуны взорвались в овациях

В знак признательности екатеринбуржцы пригласили экипаж "Уральских авиалиний" открыть футбольный матч "Урал — Крылья Советов". Пилотов и бортпроводников 20-тысячный стадион "Екатеринбург-арена" встретил шквалом аплодисментов. Члены экипажа поприветствовали болельщиков в ответ и сделали совместные фотографии с участниками матча. А командир лайнера Дамир Юсупов нанес символический удар по мячу.

На Центральном стадионе сегодня тысячи зрителей: болельщики пришли на матч "Урал -Крылья Советов". Но почетными гостями этого матча сегодня стал экипаж спасенного самолета Airbus А321.

Как только героическая команда появилась на поле, трибуны взорвались в овациях, заглушив комментатора.

Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин, старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий и его коллеги Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева и Яна Ягодина — каждый получил в качестве подарка пожизненные абонементы на игры футбольного клуба "Урал".

После такого приема почетные гости даже немного растерялись, а тысячи людей на стадионе продолжали благодарить отважный экипаж за спасение людей. Растроганы даже бывалые комментаторы.

Под командованием командира экипажа Дамира Юсупова футболисты "Урала" не раз летали на выездные матчи. И сегодня герой России разыгрывает мяч перед матчем "Урал — Крылья Советов"!

А трибуны продолжали скандировать "Спа-си-бо!" и взрываться в овациях.